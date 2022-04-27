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Гвардиола: «8:0 могло быть на Юпитере и Марсе, но в матчах с «Реалом» такого не бывает»

Гвардиола заявил, что хотел бы обыграть «Реал» крупнее
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Реалом» (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионом отметил, что доволен игрой команды. По словам испанского специалиста, он хотел бы, чтобы счет был крупнее, но с таким соперником это невозможно.

«Думаю, всем было весело. Конечно, мы хотели выиграть с большим отрывом, но 4:3 — неплохой результат, приводит слова Гвардиолы сайт Альфредо Педуллы. — В Мадриде мы постараемся сыграть в свою игру. Это «Реал», и в атаке у них отличное оружие.

Когда тренер видит, что его команда так играет, то результат отходит на второй план, даже если это полуфинал Лиги чемпионов.

Вам было весело? А кому не было! Счет 8:0 был бы лучше. На Юпитере или Марсе такое бы могло произойти, но все же матчах с «Реалом» обычно такого не случается".

Ответная игра «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 4 мая.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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