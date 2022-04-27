Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (3:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это был невероятный матч с точки зрения зрителя. Очень трудно найти игру, подобную той, которую мы видели сегодня, — две команды с таким атакующим настроем и с небольшим количеством фолов. С футбольной точки зрения это был потрясающий матч во всех отношениях», — цитирует пресс-служба УЕФА Бутрагеньо.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.