Гнабри заразился коронавирусом и пропустит матч «Баварии» с «ПСЖ»
18:19
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба 6 апреля. Таким образом, он пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Сообщается, что футболист чувствует себя хорошо. Он помещен на самоизоляцию. 25-летний игрок в текущем сезоне провел 34 матча за «Баварию» во всех турнирах и забил десять мячей при пяти голевых передачах.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. У немецкого клуба из-за травмы не сыграет нападающий Роберт Левандовски.
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