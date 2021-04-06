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Гнабри заразился коронавирусом и пропустит матч «Баварии» с «ПСЖ»

18:19
Серж Гнабри. Фото ФК "Бавария".
Серж Гнабри. Фото ФК &quot;Бавария&quot;.
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба 6 апреля. Таким образом, он пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Сообщается, что футболист чувствует себя хорошо. Он помещен на самоизоляцию. 25-летний игрок в текущем сезоне провел 34 матча за «Баварию» во всех турнирах и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. У немецкого клуба из-за травмы не сыграет нападающий Роберт Левандовски.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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