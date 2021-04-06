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Сержиу Консейсау оценил шансы «Порту» обыграть «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

18:06
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Болельщики неутомимы в своей поддержке и энтузиазме. Это тот дух, который мы постараемся передать на поле. Нелегко справиться с отсутствием Сержиу Оливейры, но мы найдем решение.

Понимаем, что перед нами стоит очень сложная задача, но мы готовы. У нас есть несколько разных вариантов матча. В жизни нет ничего невозможного, особенно в футболе. Жаль, что «Челси» не выиграл свой последний матч. Иногда такие ситуации заставляют всех взбодриться», - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Порту - Челси

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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