Сержиу Консейсау оценил шансы «Порту» обыграть «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Болельщики неутомимы в своей поддержке и энтузиазме. Это тот дух, который мы постараемся передать на поле. Нелегко справиться с отсутствием Сержиу Оливейры, но мы найдем решение.

Понимаем, что перед нами стоит очень сложная задача, но мы готовы. У нас есть несколько разных вариантов матча. В жизни нет ничего невозможного, особенно в футболе. Жаль, что «Челси» не выиграл свой последний матч. Иногда такие ситуации заставляют всех взбодриться», - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.