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Сегодня, 01:24

Анчелотти: «Мы слишком быстро пропустили два первых гола»

Анчелотти считает, что команды показали фантастический футбол
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

«С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола. Но при этом мы увозим на «Бернабеу» и три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал», — цитирует Анчелотти BT Sport.

«Реал» никогда прежде не пропускал в Лиге чемпионов два мяча так быстро. Предыдущий антирекорд — 16 минут — был зафиксирован в матче с «Атлетико» в мае 2017 года.

Ответный матч полуфинала пройдет 4 мая в Мадриде.

Карло Анчелотти
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