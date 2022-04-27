Анчелотти: «Мы слишком быстро пропустили два первых гола»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

«С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола. Но при этом мы увозим на «Бернабеу» и три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал», — цитирует Анчелотти BT Sport.

«Реал» никогда прежде не пропускал в Лиге чемпионов два мяча так быстро. Предыдущий антирекорд — 16 минут — был зафиксирован в матче с «Атлетико» в мае 2017 года.

Ответный матч полуфинала пройдет 4 мая в Мадриде.