Бензема штурмует результаты Роналду и Левандовски

«Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» — 3:4.

Форвард мадридцев Карим Бензема отметился дублем и довел голевой счет в сезоне-2021/22 до 14 мячей. Француз повторил лучший карьерный результат Лионеля Месси.

Чаще в одном розыгрыше Лиги чемпионов отличались только Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Причем португалец добирался до отметки в 15 голов аж три раза.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2013/14 Криштиану Роналду Реал 11 17 2015/16 Криштиану Роналду Реал 12 16 2019/20 Роберт Левандовски Бавария 10 15 2017/18 Криштиану Роналду Реал 13 15 2021/22 Карим Бензема Реал 10 14 2011/12 Лионель Месси Барселона 11 14 2021/22 Роберт Левандовски Бавария 10 13 2002/03 Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед 9 12 2018/19 Лионель Месси Барселона 10 12 2011/12 Марио Гомес Бавария 12 12 2012/13 Криштиану Роналду Реал 12 12 2010/11 Лионель Месси Барселона 13 12 2016/17 Криштиану Роналду Реал 13 12

Девять из 14 голов Бензема забил в весенней стадии турнира. До «Сити» от француза трижды пострадал «ПСЖ» и четырежды «Челси».

Чаще Карима в одном плей-офф отличался только его бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду, который пять лет назад отметился десятью весенними голами.

Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2016/17 Криштиану Роналду Реал 7 10 2021/22 Карим Бензема Реал 5 9 2011/12 Лионель Месси Барселона 6 8 2013/14 Криштиану Роналду Реал 6 8 2011/12 Криштиану Роналду Реал 6 7 2013/14 Неймар Барселона 7 7 2017/18 Садио Мане Ливерпуль 7 7

В общем рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов француз вплотную подобрался к вылетевшему с «Баварией» из турнира Роберту Левандовски.

В активе Бензема 85 голов (73 за «Реал», 12 за «Лион»), что является четвертым результатом в истории турнира. От Левандовски он отстает на один мяч, от Месси — на 40, от Роналду — на 55.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов