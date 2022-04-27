Бензема штурмует результаты Роналду и Левандовски
«Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» — 3:4.
Форвард мадридцев Карим Бензема отметился дублем и довел голевой счет в сезоне-2021/22 до 14 мячей. Француз повторил лучший карьерный результат Лионеля Месси.
Чаще в одном розыгрыше Лиги чемпионов отличались только Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Причем португалец добирался до отметки в 15 голов аж три раза.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2013/14
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
11
|
17
|
2015/16
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
12
|
16
|
2019/20
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
10
|
15
|
2017/18
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
13
|
15
|
2021/22
|
Карим Бензема
|
Реал
|
10
|
14
|
2011/12
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
11
|
14
|
2021/22
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
10
|
13
|
2002/03
|
Руд ван Нистелрой
|
Манчестер Юнайтед
|
9
|
12
|
2018/19
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
10
|
12
|
2011/12
|
Марио Гомес
|
Бавария
|
12
|
12
|
2012/13
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
12
|
12
|
2010/11
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
13
|
12
|
2016/17
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
13
|
12
Девять из 14 голов Бензема забил в весенней стадии турнира. До «Сити» от француза трижды пострадал «ПСЖ» и четырежды «Челси».
Чаще Карима в одном плей-офф отличался только его бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду, который пять лет назад отметился десятью весенними голами.
Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2016/17
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
7
|
10
|
2021/22
|
Карим Бензема
|
Реал
|
5
|
9
|
2011/12
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
6
|
8
|
2013/14
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
6
|
8
|
2011/12
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
6
|
7
|
2013/14
|
Неймар
|
Барселона
|
7
|
7
|
2017/18
|
Садио Мане
|
Ливерпуль
|
7
|
7
В общем рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов француз вплотную подобрался к вылетевшему с «Баварией» из турнира Роберту Левандовски.
В активе Бензема 85 голов (73 за «Реал», 12 за «Лион»), что является четвертым результатом в истории турнира. От Левандовски он отстает на один мяч, от Месси — на 40, от Роналду — на 55.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
183
|
140
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
156
|
125
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
106
|
86
|
Карим Бензема
|
Франция
|
140
|
85
|
Рауль
|
Испания
|
142
|
71
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
73
|
56
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
134
|
52
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
112
|
50
|
Андрей Шевченко
|
Украина
|
100
|
48
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
124
|
48