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Бензема штурмует результаты Роналду и Левандовски

Бензема штурмует результаты Роналду и Левандовски
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
26 апреля. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:3. Карим Бензема.
Фото Global Look Press

«Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» — 3:4.

Форвард мадридцев Карим Бензема отметился дублем и довел голевой счет в сезоне-2021/22 до 14 мячей. Француз повторил лучший карьерный результат Лионеля Месси.

Чаще в одном розыгрыше Лиги чемпионов отличались только Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Причем португалец добирался до отметки в 15 голов аж три раза.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2013/14

Криштиану Роналду

Реал

11

17

2015/16

Криштиану Роналду

Реал

12

16

2019/20

Роберт Левандовски

Бавария

10

15

2017/18

Криштиану Роналду

Реал

13

15

2021/22

Карим Бензема

Реал

10

14

2011/12

Лионель Месси

Барселона

11

14

2021/22

Роберт Левандовски

Бавария

10

13

2002/03

Руд ван Нистелрой

Манчестер Юнайтед

9

12

2018/19

Лионель Месси

Барселона

10

12

2011/12

Марио Гомес

Бавария

12

12

2012/13

Криштиану Роналду

Реал

12

12

2010/11

Лионель Месси

Барселона

13

12

2016/17

Криштиану Роналду

Реал

13

12

Девять из 14 голов Бензема забил в весенней стадии турнира. До «Сити» от француза трижды пострадал «ПСЖ» и четырежды «Челси».

Чаще Карима в одном плей-офф отличался только его бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду, который пять лет назад отметился десятью весенними голами.

Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2016/17

Криштиану Роналду

Реал

7

10

2021/22

Карим Бензема

Реал

5

9

2011/12

Лионель Месси

Барселона

6

8

2013/14

Криштиану Роналду

Реал

6

8

2011/12

Криштиану Роналду

Реал

6

7

2013/14

Неймар

Барселона

7

7

2017/18

Садио Мане

Ливерпуль

7

7

В общем рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов француз вплотную подобрался к вылетевшему с «Баварией» из турнира Роберту Левандовски.

В активе Бензема 85 голов (73 за «Реал», 12 за «Лион»), что является четвертым результатом в истории турнира. От Левандовски он отстает на один мяч, от Месси — на 40, от Роналду — на 55.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

183

140

Лионель Месси

Аргентина

156

125

Роберт Левандовски

Польша

106

86

Карим Бензема

Франция

140

85

Рауль

Испания

142

71

Руд ван Нистелрой

Голландия

73

56

Томас Мюллер

Германия

134

52

Тьерри Анри

Франция

112

50

Андрей Шевченко

Украина

100

48

Златан Ибрагимович

Швеция

124

48

Карим Бензема
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