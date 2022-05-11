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Анчелотти: «В финале Лиги чемпионов не будет секретов. «Реал» и «Ливерпуль» хорошо знают друг друга»

Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 с «Ливерпулем».

«Я очень хорошо знаком с «Ливерпулем», так как дважды встречался с ним за последние четыре года, будучи тренером «Наполи» и «Эвертона», — приводит слова Анчелотти Marca. — Да и в товарищеских играх. «Ливерпуль» тоже хорошо знает меня. В финале Лиги чемпионов не будет секретов. «Реал» и «Ливерпуль» хорошо знают друг друга».

По словам тренера, мадридская команда постарается качественно подготовиться к предстоящему финалу и подойдет к нему максимально спокойно.

«Мы не будем убирать из состава футболистов во избежание травм. Если соревновательный дух будет утрачен, в Лиге чемпионов ни к чему хорошему это не приведет. Нужно, чтобы игроки были в лучшей форме», — сказал он.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/05/11/627b8ccb22601dfb758b45ea.html
Карло Анчелотти
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