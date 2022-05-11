Хамес Родригес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

«Ливерпуль» переживает очень хороший момент, и там играет Луис Диас, я хочу, чтобы он стал чемпионом.

Это будет сложно. У меня бывшие партнеры в «Реале», я очень люблю этот клуб, у них большая история в такого рода матчах. Но «Ливерпуль» может провести против них отличную игру», — приводит слова Хамеса Cope.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.