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Сегодня, 21:09

Хамес Родригес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

«Ливерпуль» переживает очень хороший момент, и там играет Луис Диас, я хочу, чтобы он стал чемпионом.

Это будет сложно. У меня бывшие партнеры в «Реале», я очень люблю этот клуб, у них большая история в такого рода матчах. Но «Ливерпуль» может провести против них отличную игру», — приводит слова Хамеса Cope.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/champions-league/noticias/james-rodriguez-campeon-para-champions-quiero-mucho-real-madrid-pero-liverpool-esta-muy-bien-20220511_2075901#:~:text=%22Quiero%20que%20quede%20campe%C3%B3n%20el,selecci%C3%B3n%20colombiana%20d
Хамес Родригес
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