Перес поужинает с президентом «ПСЖ» за день до матча Лиги чемпионов. Между ними напряженные отношения

Главы «Реала» и «ПСЖ» поужинают в Париже за день до матча Лиги чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поужинают в Париже за день до матча 1/8 Лиги чемпионов между мадридской и парижской командой, сообщает Marca 13 февраля.

По информации источника, президенты двух клубов встретятся спустя год напряженности и молчания.

Отмечается, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе также стал причиной того, что отношения между Пересом и Аль-Хелайфи испортились.

Также напомним, что президент «Реала» является сторонником Суперлиги, а президент «ПСЖ» выступает против этого проекта.

Первый матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде.