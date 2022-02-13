Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:31

Перес поужинает с президентом «ПСЖ» за день до матча Лиги чемпионов. Между ними напряженные отношения

Главы «Реала» и «ПСЖ» поужинают в Париже за день до матча Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Реала» Флорентино Перес и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поужинают в Париже за день до матча 1/8 Лиги чемпионов между мадридской и парижской командой, сообщает Marca 13 февраля.

По информации источника, президенты двух клубов встретятся спустя год напряженности и молчания.

Отмечается, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе также стал причиной того, что отношения между Пересом и Аль-Хелайфи испортились.

Также напомним, что президент «Реала» является сторонником Суперлиги, а президент «ПСЖ» выступает против этого проекта.

Первый матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/02/13/62077d7122601db06f8b45a7.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Суперлига (футбол)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом России?
Так творится история! Наши лыжники впервые за 42 года стали олимпийскими чемпионами в эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Почеттино: «Надеюсь, Неймар попадет в состав и как минимум будет на скамейке в матче с «Реалом»
Матч «ПСЖ» — «Реал» в Лиге чемпионов обслужит итальянская бригада арбитров
Директор «Барселоны»: «Невыход в Лигу Чемпионов с таким составом станет катастрофой»
Бензема сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Анчелотти заявил, что Бензема сможет сыграть против «ПСЖ»
Почеттино: «Рассчитываем на то, что Неймар сыграет с «Реалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино: «Надеюсь, Неймар попадет в состав и как минимум будет на скамейке в матче с «Реалом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости