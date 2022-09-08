Главный тренер «Порту» считает, что его команда незаслуженно проиграла

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

«Это была очень позитивная игра со стороны моих игроков. Мы смогли свести на нет всю скорость соперника. В первом тайме я слышал свист стадиона, потому что мы нейтрализовали все источники опасности, которые могли нам навредить.

Я думаю, что сегодняшний результат не отражает игру. Мы заслужили уехать отсюда с победой, ничья уже была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли», — цитирует Консейсау Eleven Sports.

13 сентября «Порту» сыграет с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.