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Сегодня, 06:13

Де Лигт после победы над «Интером» назвал, в чем главная сила «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Всегда приятно побеждать здесь, в Милане. Первая игра группового этапа всегда важна. У нас очень хорошая команда. Наша сила — в интенсивности. Если ее уровень снижается, мы от этого страдаем, поэтому должны поддерживать его на протяжении всей игры», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
Маттейс де Лигт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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