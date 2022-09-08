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Сегодня, 06:25

Нагельсманн признался, что ждет встречи с Левандовски

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Интером» (2:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов признался, что ждет встречи с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовски.

«Жду с нетерпением, да. Не столько игры против него, поскольку он крайне опасен перед воротами, а просто по-человечески буду рад его видеть. Надеюсь, и болельщики тоже отдадут ему должное независимо от того, каким было расставание с ним», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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