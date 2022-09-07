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7 сентября, 09:14

Нагельсманн: «Бавария» всегда должна быть одним из фаворитов Лиги чемпионов»

Нагельсманн заявил, что «Бавария» всегда должна быть одним из фаворитов Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» поделился мнением о фаворитах турнира.

Встреча состоится в среду, 7 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Бавария» всегда должна быть одним из фаворитов Лиги чемпионов, — приводит слова Нагельсманна официальный сайт мюнхенского клуба. — Есть и несколько других. В конце концов, важно меньше говорить об этом и больше делать».

Помимо «Баварии» и «Интера» в группе C также сыграют «Барселона» и «Виктория» из Пльзени.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
Юлиан Нагельсманн
серия А
2
0
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