Главный тренер «Виктории» поделился мнением о «Барселоне» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Виктории» Михал Билек поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Класс «Барселоны» нам всем знаком. Это экстраординарная команда, которая недавно невероятно усилилась. В атаке у каталонцев высший класс вне зависимости от того, кто попадает в состав. Мы понимаем, как каталонцы намерены сыграть», — цитирует Билека пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» — «Виктория» состоится 7 сентября на «Камп Ноу». Начало — в 22.00 мск.

«Виктория» попала в группу C, где также сыграет с «Баварией» и «Интером».