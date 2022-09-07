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7 сентября, 09:07

Главный тренер «Виктории» поделился мнением о «Барселоне» перед матчем Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Виктории» Михал Билек поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Класс «Барселоны» нам всем знаком. Это экстраординарная команда, которая недавно невероятно усилилась. В атаке у каталонцев высший класс вне зависимости от того, кто попадает в состав. Мы понимаем, как каталонцы намерены сыграть», — цитирует Билека пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» — «Виктория» состоится 7 сентября на «Камп Ноу». Начало — в 22.00 мск.

«Виктория» попала в группу C, где также сыграет с «Баварией» и «Интером».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035645--barcelona-vs-plzen/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
Михал Билек
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