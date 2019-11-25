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Габриэл Жезус: «Как я могу радоваться травме Агуэро?»

17:32
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Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» заявил, что не рад травме нападающего команды Серхио Агуэро. Аргентинец пропустит эту игру.

— Я совершенно не рад тому, что Серхио Агуэро получил травму! Как мне может нравиться, что мой друг травмировался? Сам я готов выйти на поле, что всегда доказываю на тренировках, — цитирует Жезуса официальный сайт УЕФА. — Когда я согласился на переход в «Сити», то понимал, что будет сложно. Тут уже играл Агуэро, который по праву входит в число лучших форвардов мира. Но я был рад возможности поработать вместе с Пепом Гвардиолой и лучшими игроками планеты в таком большом клубе.

Матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027100/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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