Анчелотти: «Реал» продемонстрировал хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен"

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» — нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы — действующие победители Лиги чемпионов.

Должен отметить, что у нас хорошо сработали оборонительные построения и были опасные контратаки. Полагаю, успешная игра в защите нам помогла. И затем мы стали представлять угрозу, исходившую от Бензема с Винисиусом", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.