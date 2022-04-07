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Анчелотти: «Реал» продемонстрировал хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен"

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Челси»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» — нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы — действующие победители Лиги чемпионов.

Должен отметить, что у нас хорошо сработали оборонительные построения и были опасные контратаки. Полагаю, успешная игра в защите нам помогла. И затем мы стали представлять угрозу, исходившую от Бензема с Винисиусом", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
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ФК Челси
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