Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:20

Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Иначе их фанаты будут подшучивать над «Эвертоном»

Ришарлисон не хочет, чтобы «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов-2021/22
Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Эвертона» Ришарлисон заявил, что не хочет, чтоб «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Если говорить об Англии, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл. Потому что, нравится нам это или нет, это, как вы сказали, наш соперник. И мы не хотим, чтобы ребята победили.

Потому что есть всякие шутки, подшучивания. Фанаты «Ливерпуля» выходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл", — приводит слова Ришарлисона TNT Sports.

В среду, 16 февраля, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 8 марта.

«Эвертон» последний раз принимал участие в ЛЧ в сезоне-2005/06.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Облак: «Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу»
Нас снова ждет английский финал? У клубов АПЛ в Лиге чемпионов почти нет соперников
Жота получил травму голеностопа в матче против «Интера»
Президент «Реала» Перес готов уволить Анчелотти в случае невыхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов
Индзаги назвал решающий момент в матче «Интер» — «Ливерпуль»
«Счет 2:0 несколько чрезмерен для «Ливерпуля». Фердинанд — о победе над «Интером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жота получил травму голеностопа в матче против «Интера»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости