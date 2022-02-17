Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Иначе их фанаты будут подшучивать над «Эвертоном»

Форвард «Эвертона» Ришарлисон заявил, что не хочет, чтоб «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Если говорить об Англии, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл. Потому что, нравится нам это или нет, это, как вы сказали, наш соперник. И мы не хотим, чтобы ребята победили.

Потому что есть всякие шутки, подшучивания. Фанаты «Ливерпуля» выходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл", — приводит слова Ришарлисона TNT Sports.

В среду, 16 февраля, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 8 марта.

«Эвертон» последний раз принимал участие в ЛЧ в сезоне-2005/06.