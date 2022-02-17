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Жота получил травму голеностопа в матче против «Интера»

Форвард «Ливерпуля» Жота получил травму голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Интера»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Диогу Жота получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0).

«В целом я доволен всем, кроме того, что мне пришлось заменить Диогу Жоту из-за того, что у него возникли проблемы со связками голеностопа. Он мог продолжать игру, так что, возможно, это хороший знак. У Диогу опух голеностоп, так что мы решили не выпускать его на поле после перерыва», — приводит Goal слова Клоппа.

Жота вышел в стартовом составе на матч с «Интером» и полностью провел первый тайм. После перерыва вместо него вышел Роберту Фирмину.

В сезоне-2021/22 Жота забил 17 голов и отдал 3 результативных передачи в 32 матчах за «Ливерпуль».

Источник: https://www.goal.com/en/news/jota-injury-update-liverpool-star-has-ankle-ligament-pain/blt3271b5a223da2d76
Диогу Жота
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Юрген Клопп
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