Жота получил травму голеностопа в матче против «Интера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Диогу Жота получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0).

«В целом я доволен всем, кроме того, что мне пришлось заменить Диогу Жоту из-за того, что у него возникли проблемы со связками голеностопа. Он мог продолжать игру, так что, возможно, это хороший знак. У Диогу опух голеностоп, так что мы решили не выпускать его на поле после перерыва», — приводит Goal слова Клоппа.

Жота вышел в стартовом составе на матч с «Интером» и полностью провел первый тайм. После перерыва вместо него вышел Роберту Фирмину.

В сезоне-2021/22 Жота забил 17 голов и отдал 3 результативных передачи в 32 матчах за «Ливерпуль».