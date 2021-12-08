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FAN ID будет обязателен для посещения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

15:35
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Старт продаж билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге запланирован на март. Приоритетное право покупки будет у болельщиков команд-финалистов.

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 Алексей Сорокин рассказал, что при этом FAN ID будет обязателен для посещения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.

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Максим Алланазаров все материалы автора
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