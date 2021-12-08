Санкт-Петербург выделит порядка 288 миллионов рублей на организацию финала Лиги чемпионов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский раскрыл сумму, которую город выделит на финал Лиги чемпионов-2021/22.

— Город выделит порядка 288 миллионов рублей [на организацию финала Лиги чемпионов], — заявил журналистам Борис Пиотровский. — Примерно столько же мы ожидаем получить из федерального бюджета.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге будет задействована в рамках проведения финала Лиги чемпионов в 2022 году.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.