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Сегодня, 02:37

Фабинью: «Интер» является сильнейшей командой Италии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что миланская команда является сильнейшей в Италии.

«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние два-три года. Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первого поединка они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее. Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», — цитирует пресс-служба УЕФА Фабинью.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Интер» состоится во вторник, 8 марта, на «Энфилде». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033906--bayern-vs-salzburg/
Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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