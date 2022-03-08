Фабинью: «Интер» является сильнейшей командой Италии»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что миланская команда является сильнейшей в Италии.

«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние два-три года. Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первого поединка они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее. Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», — цитирует пресс-служба УЕФА Фабинью.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Интер» состоится во вторник, 8 марта, на «Энфилде». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.