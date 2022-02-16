Доннарумма: «Килиан Мбаппе... мамма мия. Он инопланетянин! Невероятен, ребята»
Доннарумма восхитился Мбаппе после матча с «Реалом»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма восхитился форвардом Килианом Мбаппе после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).
«Килиан Мбаппе... мамма мия. Он инопланетянин! Он невероятен, ребята. Это потрясающее шоу с Килианом, как на поле, так и вне его. Мбаппе решит, хочет он остаться в «Пари Сен-Жермен» или нет — это его дело. Мы наслаждаемся им каждый день», — приводит слова голкипера журналист Фабрицио Романо.
В первом матче 1/8 финала ЛЧ Мбаппе на 94-й минуте забил гол, который принес «ПСЖ» победу над мадридским клубом.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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