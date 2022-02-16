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Доннарумма: «Килиан Мбаппе... мамма мия. Он инопланетянин! Невероятен, ребята»

Доннарумма восхитился Мбаппе после матча с «Реалом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма восхитился форвардом Килианом Мбаппе после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Килиан Мбаппе... мамма мия. Он инопланетянин! Он невероятен, ребята. Это потрясающее шоу с Килианом, как на поле, так и вне его. Мбаппе решит, хочет он остаться в «Пари Сен-Жермен» или нет — это его дело. Мы наслаждаемся им каждый день», — приводит слова голкипера журналист Фабрицио Романо.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ Мбаппе на 94-й минуте забил гол, который принес «ПСЖ» победу над мадридским клубом.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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