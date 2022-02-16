Доннарумма: «Килиан Мбаппе... мамма мия. Он инопланетянин! Невероятен, ребята»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма восхитился форвардом Килианом Мбаппе после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Килиан Мбаппе... мамма мия. Он инопланетянин! Он невероятен, ребята. Это потрясающее шоу с Килианом, как на поле, так и вне его. Мбаппе решит, хочет он остаться в «Пари Сен-Жермен» или нет — это его дело. Мы наслаждаемся им каждый день», — приводит слова голкипера журналист Фабрицио Романо.

Gigio Donnarumma to @SkySport: «Kylian Mbapp... mamma mia. He's an alien! He's incredible, guys. It's a show with Kylian, on and off the pitch». ?? #UCL



«Mbapp? will decide whether he wants to stay at Paris Saint-Germain or not — it's up to him. We enjoy Kylian every day». pic.twitter.com/59RGI5gCDh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022

В первом матче 1/8 финала ЛЧ Мбаппе на 94-й минуте забил гол, который принес «ПСЖ» победу над мадридским клубом.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.