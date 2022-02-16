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Сегодня, 02:18

Лескотт рассказал, за счет чего «Сити» обыграл «Спортинг»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу бывшей команды над «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эффективность, которую «Сити» продемонстрировал сегодня, сыграла разницу. Они были решающими. «Спортинг» наказывали даже в полумоментах. Когда «Сити» в таком настроении, это разрушительно», — цитирует BBC Лескотта.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лескотт выступал за «Сити» с 2009 по 2014 год. С командой он стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:5
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 7 (0:1), Бернарду Силва, 17 (0:2), Фоден, 32 (0:3), Бернарду Силва, 44 (0:4), Стерлинг, 58 (0:5)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Порро (Нету, 82 ) Инасио Эсгайю Палинья (Табата, 75 ) Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Угарте, 50 ) Сарабия (Слимани, 75 ) Паулинью
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Зинченко, 61) Ляпорт (Аке, 84) Жоау Канселу Эрнандес (Фернандинью, 73) Де Брейне Бернарду Силва (Делап, 85) Стерлинг Махрез Фоден (Гюндоган, 61)
Предупреждения
Матеус Нунес 65, Эсгайю 78, Угарте 83  -  Гюндоган 74
Судьи
Йованович (Сербия)
Джолеон Лескотт
Футбол
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ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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