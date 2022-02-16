Лескотт рассказал, за счет чего «Сити» обыграл «Спортинг»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу бывшей команды над «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эффективность, которую «Сити» продемонстрировал сегодня, сыграла разницу. Они были решающими. «Спортинг» наказывали даже в полумоментах. Когда «Сити» в таком настроении, это разрушительно», — цитирует BBC Лескотта.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лескотт выступал за «Сити» с 2009 по 2014 год. С командой он стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.