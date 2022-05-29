Дмитрий Зеленов прокомментировал задержку начала финала Лиги чемпионов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию, произошедшую перед началом финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1).

«Могло ли случиться то же самое, что в Париже, на финале ЛЧ в Питере? В теоретической плоскости рассуждать, что бы случилось в Питере. Не случилось же. Могу сказать, что в Париже часто проблемы с организацией. Я там работал на Евро-2016, тоже не все гладко было. Бывает», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» должен был начаться в 22:00 по московскому времени. Из-за опоздания автобуса «Ливерпуля» и столкновений с фанатами начало игры отложили до 22:36.