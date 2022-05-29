Пеле поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил «Реал» с победой над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Париже и завершился со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Винисиус Жуниор.

«Вот почему футбол — самый красивый вид спорта в мире, — написал Пеле в соцсетях. — Я смог увидеть дорогого друга Винисиуса, который преодолел столько испытаний, чтобы решить исход эпической игры. Я рад видеть, что Марсело стал первым бразильцем, выигравшим Лигу чемпионов в качестве капитана. Я был свидетелем того, как Куртуа демонстрировал свои необъяснимые способности».

Также легендарный футболист отметил работу главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти.

«Анчелотти прекрасно реагировал на изменения ситуации и использовал лучшие качества своей команды. Поздравляю, «Реал». Какое прекрасное приключение!» — написал он.