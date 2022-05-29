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Владимир Быстров: «У нас цивилизованная страна, люди дружелюбные. А не газом травят друг друга»

Владимир Быстров раскритиковал качество организации прошедшего финала Лиги чемпионов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал качество организации прошедшего финала Лиги чемпионов.

«Ощущения отличные, 5 лет в футбол не играл. Хорошая форма? Это только кажется.

Хотелось бы, чтобы сегодняшний финал прошел лучше, чем финал Лиги чемпионов. Болеть буду за красивый футбол, за смелый и атакующий. Спартаковское прошлое никуда не денется. Оскорбительные кричалки от болельщиков? Я даже не слушаю их.

Повторение сценария финала Лиги чемпионов невозможен. У нас цивилизованная страна, люди дружелюбные, общаются. А не газом травят друг друга», — заявил Быстров.

Перед началом игры на территории возле стадиона начались беспорядки. Некоторые СМИ сообщали, что несколько тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались прорваться на трибуны. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, при этом среди пострадавших оказались даже дети.

Владимир Быстров
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