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Динияр Билялетдинов: «Челси — не тот клуб, которого «Краснодару» стоит бояться»

14:21
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Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов, в которой «Краснодар» попал в одну группу с «Челси».

— «Челси» немного странная команда. Они могут проиграть кому угодно, могут и выиграть у кого угодно, — сказал Билялетдинов «СЭ». — «Челси» — не тот клуб, которого надо бояться. «Краснодар» играл с топ-клубами в Лиге Европы, с той же «Севильей». Поэтому почему бы и в Лиге чемпионов не сыграть в свой футбол. Тем более, «Краснодар» впервые привез в свой город такой серьезный турнир, почему бы не сыграть в хороший, красивый футбол. Статус турнира давить точно не будет. Надо просто получать удовольствие, кайфовать от этого момента. (Константин Колмаков)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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