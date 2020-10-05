Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов, в которой «Краснодар» попал в одну группу с «Челси».

— «Челси» немного странная команда. Они могут проиграть кому угодно, могут и выиграть у кого угодно, — сказал Билялетдинов «СЭ». — «Челси» — не тот клуб, которого надо бояться. «Краснодар» играл с топ-клубами в Лиге Европы, с той же «Севильей». Поэтому почему бы и в Лиге чемпионов не сыграть в свой футбол. Тем более, «Краснодар» впервые привез в свой город такой серьезный турнир, почему бы не сыграть в хороший, красивый футбол. Статус турнира давить точно не будет. Надо просто получать удовольствие, кайфовать от этого момента. (Константин Колмаков)