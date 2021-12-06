Диего Симеоне назвал «Порту» выдающейся командой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Порту».

«Завтра у нас важный матч, — цитирует специалиста сайт УЕФА. — «Порту» лидирует в чемпионате Португалии. Нам придется принять вызов и сразиться с ними, если мы хотим их победить. Это выдающаяся команда. Они сильны в защите и обладают хорошим балансом в центре поля.

Я всегда говорю, что слова бесполезны, важны только дела. Я полностью доверяю своей команде. Я тренирую этих ребят, знаю их характер и доверяю им. Меня никогда не волновала лесть и не подавляла критика».

Матч «Порту» — «Атлетико» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.