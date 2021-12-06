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Себастьен Тилль: «Для «Шерифа» важно показать достойный результат в матче с «Шахтером»

23:34
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Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Мы понимаем, что мы приехали, чтобы сыграть против одной из лучших команд Украины, - цитирует Тилля Football.ua. - Это последний матч для «Шерифа» в Лиге чемпионов, поэтому важно показать хорошую игру и добыть достойный результат. Прежде всего, хотим насладиться игрой.

Будут ли на матче Оливье и Венсан – мои братья из «Ворсклы»? Да, они планируют приехать и посетить матч. Конечно, я слежу за их игрой в чемпионате Украины. Они говорили, что «Шахтер» – сложная команда и против них будет тяжело играть.

Можно ли представить всех трех братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно. Но сейчас у меня контракт с «Шерифом». Я очень счастлив в клубе и отдаю все, что могу. Юрий Вернидуб - очень классный тренер и требует играть на сто процентов. Если играешь на 70-80 процентов, он просто снимает тебя с игры».

Матч «Шахтер» - «Шериф» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. При любом исходе молдавский клуб замет третье место в группе и выступит в Лиге Европы, а «горняки» станут последними и покинут еврокубки.

Дополнительная информация:

https://champions.football.ua/news/467688-sebastjan-till-esli-ne-igraesh-na-100-procentov-vernidub-snimaet-tebja-s-igry.html

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Евгений Петров все материалы автора

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