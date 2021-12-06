Главным арбитром матча Юношеской лиги УЕФА между «Миланом» и «Ливерпулем» назначен россиянин Владимир Москалев, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами арбитра будут другие представители России Рустам Мухтаров и Максим Ковалев. Четвертый судья — итальянец Лоренцо Маджони.

Матч «Милан» — «Ливерпуль» состоится 7 декабря. Начало в 16.30 по московскому времени.