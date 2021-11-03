Дибала обошел Платини по голам за «Ювентус» благодаря дублю в ворота «Зенита»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опередил Мишеля Платини по голам за клуб после матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2).
«Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие «Ювентуса». Горжусь, что обогнал такую легенду, как Платини», — написал у себя в Instagram Дибала.
После дубля в ворота «Ювентуса» на счету Дибалы 106 голов за команду. Мишель Платини забил за «Юве» 104 мяча.
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