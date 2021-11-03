Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов отметил, что Пауло Дибала сыграл важную роль в этой встрече. На счету аргентинца два гола и голевая передача.

«Ювентус» с Дибалой и без Дибалы — это две разные команды. Сегодня он добавил впереди креатива — матч был намного сложнее, чем в Петербурге. В перерыве обсуждали, что нужно играть смелее и у своих ворот допускать минимум шансов. Наверное, получалось больше играть в контратаку, но пропустили, игра раскрылась, потом пропустили еще.

Мы отдали все силы, сыграли в некоторых моментах хорошо, в некоторых — не очень. Есть над чем работать. Впереди два важных матча — будем стараться в них побеждать. Эту игру стараемся забыть", — цитирует пресс-служба УЕФА Чистякова.