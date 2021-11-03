«Матч был намного сложнее, чем в Петербурге». Чистяков — о поражении от «Ювентуса»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов отметил, что Пауло Дибала сыграл важную роль в этой встрече. На счету аргентинца два гола и голевая передача.
«Ювентус» с Дибалой и без Дибалы — это две разные команды. Сегодня он добавил впереди креатива — матч был намного сложнее, чем в Петербурге. В перерыве обсуждали, что нужно играть смелее и у своих ворот допускать минимум шансов. Наверное, получалось больше играть в контратаку, но пропустили, игра раскрылась, потом пропустили еще.
Мы отдали все силы, сыграли в некоторых моментах хорошо, в некоторых — не очень. Есть над чем работать. Впереди два важных матча — будем стараться в них побеждать. Эту игру стараемся забыть", — цитирует пресс-служба УЕФА Чистякова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю