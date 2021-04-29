Де Брейне рассказал, почему «Манчестер Сити» прибавил после перерыва в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брейне после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что игра была разной до и после перерыва.

«Это был матч двух разных таймов. Мы хорошо начали, контролировали игру в первые 10 минут, но у них невероятная команда. После 25 минут игры мы изменили давление и прибавили. Второй тайм сыграли гораздо лучше.

В первом тайме мы слишком торопились. Обычно мы по-другому выстраиваемся на поле. После перерыва мы старались терпеливее искать свободные зоны, и думаю, нам это удалось. Мы здорово прибавили как команда", — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.