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Де Брейне рассказал, почему «Манчестер Сити» прибавил после перерыва в матче с «ПСЖ»

02:38
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Полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брейне после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что игра была разной до и после перерыва.

«Это был матч двух разных таймов. Мы хорошо начали, контролировали игру в первые 10 минут, но у них невероятная команда. После 25 минут игры мы изменили давление и прибавили. Второй тайм сыграли гораздо лучше.

В первом тайме мы слишком торопились. Обычно мы по-другому выстраиваемся на поле. После перерыва мы старались терпеливее искать свободные зоны, и думаю, нам это удалось. Мы здорово прибавили как команда", — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

ПСЖ — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры