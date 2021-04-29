Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Идрисса Гей повторил рекорд Лиги чемпионов 7-летней давности

02:53
28 апреля. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2. Идрисса Гей получил красную карточку. Фото Twitter
28 апреля. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2. Идрисса Гей получил красную карточку. Фото Twitter
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей получил красную карточку в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Для него это уже второе удаление в еврокубковом турнире в этом сезоне.

Как сообщает Opta, Гей стал первым с 2013 года футболистом, получившим две красные карточки в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда это сделал Альваро Арбелоа из «Реала».

ПСЖ — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ
«Мне было очень обидно». Толчинский рассказал об уходе из ЦСКА в «Авангард»
«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал
Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд