Идрисса Гей повторил рекорд Лиги чемпионов 7-летней давности
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей получил красную карточку в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Для него это уже второе удаление в еврокубковом турнире в этом сезоне.
Как сообщает Opta, Гей стал первым с 2013 года футболистом, получившим две красные карточки в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда это сделал Альваро Арбелоа из «Реала».
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