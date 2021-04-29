Идрисса Гей повторил рекорд Лиги чемпионов 7-летней давности

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей получил красную карточку в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Для него это уже второе удаление в еврокубковом турнире в этом сезоне.

Как сообщает Opta, Гей стал первым с 2013 года футболистом, получившим две красные карточки в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда это сделал Альваро Арбелоа из «Реала».