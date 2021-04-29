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Харт назвал, почему «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»

02:26

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт считает, что английская команда обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов благодаря стабильности. Ответная игра состоится в Манчестере.

«Сити» был стабильнее. «ПСЖ» играл остро, но как только эта острота снижалась на один уровень, «Сити» тут же перехватывал инициативу", — цитирует пресс-служба УЕФА Харта.

ПСЖ — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры