Харт назвал, почему «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт считает, что английская команда обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов благодаря стабильности. Ответная игра состоится в Манчестере.

«Сити» был стабильнее. «ПСЖ» играл остро, но как только эта острота снижалась на один уровень, «Сити» тут же перехватывал инициативу", — цитирует пресс-служба УЕФА Харта.