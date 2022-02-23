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Сегодня, 05:18

Давид рассказал, чего не хватило «Лиллю» в матче с «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Лилля» Жонатан Давид после поражения от «Челси» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команде не хватало точного последнего паса.

«Это действующий победитель Лиги чемпионов, действительно классная команда. Все понимали, что матч будет трудный. «Челси» реализовал те моменты, которые смог создать. Нам же очень не хватало точного последнего паса, и мы заплатили за это дорогую цену. На столь высоком уровне тебя наказывают за каждую ошибку. Так сегодня и получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвида.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0272-14824966191c-066724bebc61-1000--%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C-2-0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
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