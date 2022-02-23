Давид рассказал, чего не хватило «Лиллю» в матче с «Челси»

Нападающий «Лилля» Жонатан Давид после поражения от «Челси» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команде не хватало точного последнего паса.

«Это действующий победитель Лиги чемпионов, действительно классная команда. Все понимали, что матч будет трудный. «Челси» реализовал те моменты, которые смог создать. Нам же очень не хватало точного последнего паса, и мы заплатили за это дорогую цену. На столь высоком уровне тебя наказывают за каждую ошибку. Так сегодня и получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвида.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.