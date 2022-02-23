Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил игру полузащитника «Челси» Кая Хаверца в матче 1/8 финала Лиги чемпоинов против «Лилля» (2:0).

«Вы знаете, что в игре бывают моменты, когда что-то идет не по плану. Но такие игроки, как Хаверц, становятся сильнее в такие моменты. У него уверенность не по годам, и он оказывает большое влияние на «Челси» в важных матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.