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«Хаверц оказывает большое влияние в важных матчах». Рио Фердинанд — о победе «Челси» над «Лиллем»

Рио Фердинанд прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем»
Евгений Козинов
Корреспондент

Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил игру полузащитника «Челси» Кая Хаверца в матче 1/8 финала Лиги чемпоинов против «Лилля» (2:0).

«Вы знаете, что в игре бывают моменты, когда что-то идет не по плану. Но такие игроки, как Хаверц, становятся сильнее в такие моменты. У него уверенность не по годам, и он оказывает большое влияние на «Челси» в важных матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)
Рио Фердинанд
ФК Лилль
ФК Челси
Кай Хаверц
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