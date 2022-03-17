Нападающий «Лилля» Жонатан Давид после поражения от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что у «догов» нет проблем с мотивацией. Французская команда надеется вновь сыграть в главном еврокубке в следующем сезоне.

«Все решили мелочи. Мы здорово отыграли первый тайм, а они перед самым перерывом реализовали свой единственный момент. Так что да, матч неплохой, но мы уступили. Но у нас нет проблем с мотивацией, и мы сделаем все, чтобы в следующем сезоне снова играть в еврокубках. Каждый мечтает играть в таких матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвида.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.