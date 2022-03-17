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«Все решили мелочи». Давид — о поражении от «Челси»

Давид прокомментировал поражение «Лилля» от «Челси»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лилля» Жонатан Давид после поражения от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что у «догов» нет проблем с мотивацией. Французская команда надеется вновь сыграть в главном еврокубке в следующем сезоне.

«Все решили мелочи. Мы здорово отыграли первый тайм, а они перед самым перерывом реализовали свой единственный момент. Так что да, матч неплохой, но мы уступили. Но у нас нет проблем с мотивацией, и мы сделаем все, чтобы в следующем сезоне снова играть в еврокубках. Каждый мечтает играть в таких матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвида.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
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ФК Челси
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