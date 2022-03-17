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Сегодня, 04:14

Амаду Онана гордится выступлением «Лилля» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лилля» Амаду Онана после поражения от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что гордится игрой команды в еврокубке.

«Мы очень разочарованы результатом. Но я горжусь тем, чего мы добились в Лиге чемпионов. Пожалуй, нам просто не хватило эффективности у чужих ворот. Если бы Шека не попал в штангу, все могло бы быть по-другому», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033911--losc-vs-chelsea/
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