Амаду Онана гордится выступлением «Лилля» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Лилля» Амаду Онана после поражения от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что гордится игрой команды в еврокубке.

«Мы очень разочарованы результатом. Но я горжусь тем, чего мы добились в Лиге чемпионов. Пожалуй, нам просто не хватило эффективности у чужих ворот. Если бы Шека не попал в штангу, все могло бы быть по-другому», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.