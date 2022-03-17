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Сегодня, 03:44

Рульи назвал ключевой фактор победы «Вильярреала» над «Ювентусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Вильяреала» Херонимо Рульи остался доволен победой над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его мнению, успех испанской команды заключается в подготовке.

«Оказавшись здесь, на стадионе «Юве», мы готовились держаться до последнего. Защищались мы просто невероятно и должны сами себе поаплодировать. Счастливы, что продолжаем борьбу.

Сегодняшний вечер войдет в историю. У нас был шанс ее сотворить, и команда этого заслуживает. Подготовка, которую мы провели к сегодняшнему матчу, стала ключевым фактором нашей победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Рульи.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
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