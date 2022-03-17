Рульи назвал ключевой фактор победы «Вильярреала» над «Ювентусом»

Вратарь «Вильяреала» Херонимо Рульи остался доволен победой над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его мнению, успех испанской команды заключается в подготовке.

«Оказавшись здесь, на стадионе «Юве», мы готовились держаться до последнего. Защищались мы просто невероятно и должны сами себе поаплодировать. Счастливы, что продолжаем борьбу.

Сегодняшний вечер войдет в историю. У нас был шанс ее сотворить, и команда этого заслуживает. Подготовка, которую мы провели к сегодняшнему матчу, стала ключевым фактором нашей победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Рульи.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.