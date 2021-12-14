Цорн заявил, что третье место по итогам нынешнего сезона РПЛ не будет провалом для «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о том, можно ли будет назвать провалом для московского клуба место ниже третьего по итогам Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

«Лично мое мнение — нет. Хотя я хочу быть выше третьего места. Но я считаю, что этот сезон очень турбулентный. Это новый проект, это новый тренер, это новые игроки, это молодая команда. Если смотреть на другие примеры в российском футболе в сезоне перемен тяжело достигнуть топового результата. Мы будем все для этого делать. Нет такого, что мы ищем извинений и говорим, что неважно, какое место будет. Для такого клуба, как «Локомотив» место всегда важно. Но при этом нельзя забывать то, что проводится огромная работа, чтобы выйти на те рельсы, на которые мы хотим», — сказал Цорн в интервью на YouTube-канале «Nobel».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.