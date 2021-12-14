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Кроос: «ПСЖ» самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьевки Лиги чемпионов»

13:02
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов-2021/22.

Мадридский клуб сыграет с «ПСЖ».

«Надеюсь, что больше сюрпризов не будет. Сыграть с «ПСЖ» интересно, это сильный соперник для следующего раунда ЛЧ. Думаю, это самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьевки, — приводит слова Крооса As. — Именно ради такого матча мы играем в футбол. С нетерпением ждем встречи. На поле будет много высококлассных игроков, посмотрим, что произойдет».

Первый матч 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» и «Реал» проведут 15 февраля 2022 года в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/13/videos/1639429641_743734.html?autoplay=1&omnil=vtop-home&pbsvideo=top

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей