Кроос: «ПСЖ» самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьевки Лиги чемпионов»
13:02
Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов-2021/22.
Мадридский клуб сыграет с «ПСЖ».
«Надеюсь, что больше сюрпризов не будет. Сыграть с «ПСЖ» интересно, это сильный соперник для следующего раунда ЛЧ. Думаю, это самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьевки, — приводит слова Крооса As. — Именно ради такого матча мы играем в футбол. С нетерпением ждем встречи. На поле будет много высококлассных игроков, посмотрим, что произойдет».
Первый матч 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» и «Реал» проведут 15 февраля 2022 года в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/13/videos/1639429641_743734.html?autoplay=1&omnil=vtop-home&pbsvideo=top
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю