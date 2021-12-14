Кроос: «ПСЖ» самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьевки Лиги чемпионов»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов-2021/22.

Мадридский клуб сыграет с «ПСЖ».

«Надеюсь, что больше сюрпризов не будет. Сыграть с «ПСЖ» интересно, это сильный соперник для следующего раунда ЛЧ. Думаю, это самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьевки, — приводит слова Крооса As. — Именно ради такого матча мы играем в футбол. С нетерпением ждем встречи. На поле будет много высококлассных игроков, посмотрим, что произойдет».

Первый матч 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» и «Реал» проведут 15 февраля 2022 года в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.