Что нужно «Спартаку», чтобы пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов после поражения 0:2 в Москве
22:20
«Спартак» в домашнем первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл «Бенфике» (0:2) и серьезно понизил шансы на выход в следующую стадию.
По новым правилам УЕФА гостевые голы не дают преимущества на стадии плей-офф, поэтому победа в два мяча принесет москвичам только дополнительное время.
Для того, чтобы пройти дальше без перехода в дополнительную 30-минутку команде Руя Витории нужно побеждать в Лиссабоне крупно.
Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» пройдет в Лиссабоне во вторник, 10 августа.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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