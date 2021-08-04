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Что нужно «Спартаку», чтобы пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов после поражения 0:2 в Москве

22:20
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«Спартак» в домашнем первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл «Бенфике» (0:2) и серьезно понизил шансы на выход в следующую стадию.

По новым правилам УЕФА гостевые голы не дают преимущества на стадии плей-офф, поэтому победа в два мяча принесет москвичам только дополнительное время.

Для того, чтобы пройти дальше без перехода в дополнительную 30-минутку команде Руя Витории нужно побеждать в Лиссабоне крупно.

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» пройдет в Лиссабоне во вторник, 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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