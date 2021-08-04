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Кафельников: «История «Спартака» в Лиге чемпионов в этом сезоне закончена!»

22:17
4 августа. «Спартак» — «Бенфика» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 августа. «Спартак» — «Бенфика» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых от «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Что тут думать? Счет на табло. Этим все сказано, мне добавить больше нечего. Ничего не получилось у «Спартака». От слова совсем. Играл мастер спорта международного класса с кандидатом в мастера, вот что это было! В гостевом матче у «Спартака» шансов 0,01 процента. Точка! История «Спартака» в Лиге чемпионов-2021/22 закончена», — сказал Кафельников «СЭ».

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры