Кафельников: «История «Спартака» в Лиге чемпионов в этом сезоне закончена!»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых от «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Что тут думать? Счет на табло. Этим все сказано, мне добавить больше нечего. Ничего не получилось у «Спартака». От слова совсем. Играл мастер спорта международного класса с кандидатом в мастера, вот что это было! В гостевом матче у «Спартака» шансов 0,01 процента. Точка! История «Спартака» в Лиге чемпионов-2021/22 закончена», — сказал Кафельников «СЭ».

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.