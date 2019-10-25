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Черышев рассчитывает, что «Валенсия» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов

10:24
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметил, что его команда должна выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает notimerica.com.

28-летний Черышев отметился голом в матче группового турнира ЛЧ с «Лиллем» (1:1).

«Выход в 1/8 финала турнира — наша цель, — цитирует Черышева notimerica.com. — Мы не можем позволить себе что-то меньшее. Игроки «Валенсии» намерены добиться максимального результата в турнире, это все, что у нас сейчас в голове. Необходимо улучшать свою игру».

«Валенсия» с 4-мя очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы H. «Лилль» — четвертая строчка и один балл.

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Лилль — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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