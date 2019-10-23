«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в компенсированное время, Черышев забил

«Лилль» дома сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. На 63-й минуте встречи отличился российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. На пятой компенсированной минуте матча окончательный счет в игре установил хавбек хозяев Жонатан Иконе.

28-летний Черышев вышел в старте «Валенсии» и был заменен на защитника Эсекиэля Гарая на 87-й минуте матча.

С 85-й минуты игры «летучие мыши» играли в меньшинстве из-за удаления защитника Муктара Диакаби.

«Валенсия» с 4-мя очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы H. «Лилль» — четвертая строчка и один балл.

Лига чемпионов

Группа H

«Лилль» (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 1:1 (0:0)

Голы: Черышев, 63 (0:1). Иконе, 90+5 (1:1).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало (Бамба, 87), Брадарич, Андре, Юсуф Языджи (Реми, 71), Сумаре, Осимен, Араужу (Иконе, 65).

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен, Кондогбья (Солер, 46), Гамейро (Ли Кан Ин, 65), Черышев (Гарай, 87), Гомес.

Предупреждения: Зеки Челик, 21. Араужу, 42. Диакаби, 82. Тиагу Джало, 86.Гомес, 90+3. Габриэл, 90+8.

Удаление: Диакаби, 85.

Судья: Айтекин (Германия).

23 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

The Goal of Denis Cheryshev for Valencia against Lille in video ! ?#LOSCVFC #UCL pic.twitter.com/8seBEbdBKu — Champions League (@UCL_Videos_) October 23, 2019

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