«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом»

«Локомотив» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

В ролике отражен приезд московской команды на стадион, момент выхода на поле, голы матча и эмоции трибун.

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