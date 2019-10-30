«С «Ювентусом» «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот». Широков раскритиковал железнодорожников за игру в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отметил, что «Локомотив» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) мог одержать победу.

— «Ювентус» выглядел безобразно, — цитирует «РГ» Широкова. — И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? «Локомотив» только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли два-три раза, могли еще отличиться.

С тем «Ювентусом», который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России