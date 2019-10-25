Семин объяснил причины поражения от «Ювентуса»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» выразил мнение, что его команде не хватило сил для концовке во встрече группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1), сообщает официальный сайт железнодорожников.

«Поражение есть поражение, — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива». — Не все в тот день сложилось. Четыре игрока пропустили матч с «Ахматом», провели мало тренировок. Но такое бывает в футболе. Если анализировать в общем, мы играли изо всех сил. В последние 15 минут они додавили нас с тремя заменами. «Ювентус» оказывал серьезное давление, нас не хватило. Если говорить в целом, ребята — молодцы. Сыграли очень дисциплинировано, согласно нашему плану и договоренностям. Нужно отдать им должное».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 27 октября.

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