Менье может пропустить ближайшие матчи сборной Бельгии и не сыграть с Россией

Защитник «ПСЖ» Тома Менье получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:0). 28-летний бельгиец сможет вернуться на поле после перерыва на матчи сборных, сообщает официальный сайт парижан.

Напомним, что в середине ноябре сборной Бельгии предстоит провести заключительные матчи отбора Евро-2020 против России (16 ноября) и Кипра (19 ноября). Бельгия, как и Россия, уже гарантировала себе попадание на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира