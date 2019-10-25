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Менье может пропустить ближайшие матчи сборной Бельгии и не сыграть с Россией

21:05
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Защитник «ПСЖ» Тома Менье получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:0). 28-летний бельгиец сможет вернуться на поле после перерыва на матчи сборных, сообщает официальный сайт парижан.

Напомним, что в середине ноябре сборной Бельгии предстоит провести заключительные матчи отбора Евро-2020 против России (16 ноября) и Кипра (19 ноября). Бельгия, как и Россия, уже гарантировала себе попадание на чемпионат Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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